Мир 11 января 2023, 13:22 Роскосмос озвучил официальную версию разгерметизации на «Союзе МС-22» Роскосмос

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Роскосмос подтвердил, что радиатор корабля «Союз МС-22» повредил метеороид, а не бракованный материал, о котором ранее говорилось. Об этом в среду заявил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

Он напомнил, что 15 декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22», из-за которого космонавты не могут выйти в открытый космос. Как выяснилось, отверстие в радиаторе корабля не превышает одного миллиметра.

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«Версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтверждается. Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида», — сказал Борисов.

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Комиссия приняла решение, что поврежденный корабль «Союз МС-22» должен спуститься на Землю без экипажа. Поэтому космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио останутся на МКС и дождутся другого корабля «Союза МС-23», запуск которого запланировали 20 февраля 2023 года.

Ранее представитель американского космического агентства Келли Хампфрис заявила, что NASA и Роскосмос совместно изучают варианты безопасного возвращения экипажа на Землю. Однако детали не стала раскрывать.