«Роскосмос» поприветствовал запуск Crew Dragon

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon открывает новый этап в мировой космической программе. С таким заявлением выступил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.

«Мне хотелось бы поприветствовать наших американских коллег. […] Я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе» — сказал Крикалев, видеообращении, которое было размещено в Twitter-аккаунте Роскосмоса.

По его словам, начался новый цикл испытаний — раньше корабль уже летал в беспилотном варианте, но сегодня «важный и ответственный вариант», когда на орбиту отправились астронавты.

«Это открывает новый этап в пилотируемой программе — мировой пилотируемой программе, программе МКС, куда полетел этот корабль, потому что у нас появляются новые возможности, новые резервы», — сказал Крикалев.

Компания SpaceX со второй попытки запустила миссию Demo-2. Она стала первым пилотируемым полетом частного корабля Crew Dragon, а также первым орбитальным космическим полетом, стартующим с территории США с 2011 года. Корабль доставит на МКС астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли. Пуск стал важным событием в истории американской космонавтики.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 уже совершила успешную автоматическую посадку на плавучей платформе в Атлантике. SpaceX опубликовала соответствующий момент видеозаписи трансляции пуска каробля.