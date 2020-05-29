«Роскосмос» получил предложение от NАSА участвовать в создании окололунной станции

«Роскосмос получил от NASA проект меморандума по участию в окололунной станции Gateway. По информации американских коллег, документ согласован с госдепом США. Госкорпорация готовит позицию на указанный проект, где сформулирует условия и формат российского участия в программе Gateway», — отметили в пресс-службе госкорпорации.

Там добавили, что Роскосмос приступит к детальным консультациям с американским агентством только после того, как выработает консолидированную позицию по участию в создании станции.

Директор NASA Джим Брайденстайн ранее сообщил, что NASA предложило России сотрудничество в этом. Еще в 2017 году в «Роскосмосе» заявляли, что Россия не будет участвовать проекте из-за отведенной ей недостаточно большой роли.