    29 мая 2020, 03:26

    «Роскосмос» получил предложение от NАSА участвовать в создании окололунной станции

    Александра Каширина

    Агенство NАSА представило госкорпорации «Роскосмос» меморандум об участии в создании международной окололунной станции Gateway, сообщило РИА «Новости».

    «Роскосмос получил от NASA проект меморандума по участию в окололунной станции Gateway. По информации американских коллег, документ согласован с госдепом США. Госкорпорация готовит позицию на указанный проект, где сформулирует условия и формат российского участия в программе Gateway», — отметили в пресс-службе госкорпорации.

    Там добавили, что Роскосмос приступит к детальным консультациям с американским агентством только после того, как выработает консолидированную позицию по участию в создании станции.

    Директор NASA Джим Брайденстайн ранее сообщил, что NASA предложило России сотрудничество в этом. Еще в 2017 году в «Роскосмосе» заявляли, что Россия не будет участвовать проекте из-за отведенной ей недостаточно большой роли.