«Роскосмос» начал создавать аэростат для Венеры взамен американского

«Роскосмос» стал создавать замену аэростату США после выхода последних из межпланетной миссии «Венера-Д». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на заведующую лабораторией спектроскопии планетных атмосфер ИКИ РАН Людмилу Засову.

Ведомство планирует отправить автоматическую станцию «Венера-Д» в 2029 году.

«В состав комплекса, разработанного Объединенной научной рабочей группой ИКИ/Роскосмос — НАСА (ОНРГ), входил аэростатный зонд, предлагавшийся NASA», — рассказала Засова.

Она уточнила, что теперь нужно разработать замену аэростатного зонда взамен того, что принадлежал NASA.