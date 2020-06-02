Роскосмос и NASA допустили совместные полеты на МКС после запуска Crew Dragon

Роскосмос и NASA обсуждают предоставление космонавтам обеих стран мест на своих кораблях для полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом рассказал представитель госкорпорации в Казахстане Анатолий Красников.

«…когда российские космонавты будут летать на американских кораблях, а американские космонавты будут продолжать летать на наших космических кораблях», — объяснил Красников. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что представители Роскосмоса очень рады за своих американских коллег. Ведь на днях состоялся успешный запуск частного космического корабля Crew Dragon. Сотрудник организации добавил, что после появления «новой транспортной системы» для доставки космонавтов на орбиту нужно обучить всех «работать в рамках как одной транспортной системы, так и в рамках другой транспортной системы». В этом заинтересованы и российская, и американская стороны.

Дело в том, что в последние годы космонавты летали в космос на российских кораблях «Союз». Теперь же у США впервые за девять лет появилась своя пилотируемая программа. Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко не исключил, что в будущем российские специалисты будут летать на американских кораблях Crew Dragon и Starliner. Также астронавты из США продолжат добираться к МКС на кораблях из России.

Начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов заявил, что группа российских космонавтов для полетов в космос на новых американских пилотируемых кораблях уже отобрана. В их число входит Андрей Борисенко.