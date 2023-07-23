Мир 23 июля 2023, 15:39 Роскосмос анонсировал введение правил по запуску спутников на орбиту Роскосмос: в течение пяти лет появятся международные правила космического движения РИА «Новости»

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Международные правила по запуску странами спутников на орбиту и управлению ими во избежание опасных ситуаций могут появиться через пять лет. Как сообщил ТАСС, об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко во время поездки в ЮАР.

«Можно предположить, что в течение пяти лет будут разработаны международные правила космического движения по аналогии с воздушным движением», — отметил Блошенко.

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Планы космических держав предполагают, что к 2030 году число спутников вокруг Земли превысит 100 тысяч, отметил представитель Роскосмоса.

Блошенко также опроверг точку зрения о том, что «космос большой и в нем всем хватит места». Исполнительный директор российской госкорпорации указал на ограниченность орбит. Их «перенаселенность» может привести к опасным ситуациям, заключил он.

Президент России Владимир Путин признал программу освоения «низкого» космоса очень перспективной. Он также пообещал обсудить этот вопрос с руководством Роскосмоса.

Ранее госкорпорация РФ успешно провела испытания двигателя РД-191 для ракеты «Ангара». Он работает на керосине и жидком кислороде.