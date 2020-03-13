Роскошный отель-изолятор для коронавирусных открыли на Мальдивах

Первый в мире курорт-изолятор класса люкс для коронавирусного карантина открыли на Мальдивах. Рай для социопатов возвели в рекордные 10 дней. По правилам элитного карантина, постояльцам нельзя общаться друг с другом и с внешним миром.

Карантинный отель расположен на острове Виливару (Атолл Каафу), сообщил сайт издания South China Morning Post со ссылкой на правительство Мальдивских островов. Работу персонала, который будет вынужден трудиться в сложных условиях, оплатит правительство.

Обслуживание организовали в самом лучшем виде. В отеле есть 30 номеров. Каждый из них оснащен полностью замкнутой системой вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха. Постояльцам предложат трехразовое питание по принципу room service — еду будут оставлять у дверей. В каждом номере есть огромный ЖК-телевизор и полностью укомплектованный мини-бар. Посещения и контакты постояльцев друг с другом категорически запрещены.