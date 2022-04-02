Роскомнадзор пообещал не ограничивать YouTube при выполнении всех требований
РКН пообещал не вводить новые меры против YouTube, если тот выполнит требования
Роскомнадзор не станет вводить новых ограничений против YouTube, если сервис будет выполнять требования. С площадки должен быть удален противоправный контент и разблокированы российские каналы.
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточняется, что YouTube должен подчиняться законодательству России.
По данным РКН, он блокирует каналы российских СМИ, общественных деятелей, спортивных клубов и другие. Сейчас под ограничениями находится 36 аккаунтов, в том числе RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК и НТВ.
«Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих лживый контент», — заявили в Роскомнадзоре.
Ведомство подало в суд на владельца сервиса — компанию Google LLC. Суд приговорил ее к штрафу 50 миллионов рублей.