Роскомнадзор пообещал не ограничивать YouTube при выполнении всех требований

Роскомнадзор не станет вводить новых ограничений против YouTube, если сервис будет выполнять требования. С площадки должен быть удален противоправный контент и разблокированы российские каналы.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточняется, что YouTube должен подчиняться законодательству России.

По данным РКН, он блокирует каналы российских СМИ, общественных деятелей, спортивных клубов и другие. Сейчас под ограничениями находится 36 аккаунтов, в том числе RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК и НТВ.

«Видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих лживый контент», — заявили в Роскомнадзоре.

Ведомство подало в суд на владельца сервиса — компанию Google LLC. Суд приговорил ее к штрафу 50 миллионов рублей.