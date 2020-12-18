Росгвардия заключила соглашение с МВД Белоруссии

МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности и охраны общественного порядка, охраны спецгрузов и важных гособъектов, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Ведомства станут партнерами в области госконтроля над оборотом оружия, охраны режимных и особо важных объектов.

Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

«Соглашение о сотрудничестве между министерством внутренних дел Республики Беларусь и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации… Стороны сотрудничают в соответствии с положениями настоящего соглашения, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств государств сторон», — говорится в соглашении.

Сотрудничество будет осуществляться на основании запросов заинтересованной стороны или же по инициативе другой стороны, предполагающей, что такое содействие представляет интерес, пишет «Газета.ru».

Предложение заключить соглашение о сотрудничестве поступило от Росгвардии. Его поддержали российские МВД, ФСБ и МИД.

В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о создании резерва силовиков для помощи их белорусским коллегам при необходимости. Он подчеркнул, что Минск находится под беспрецедентным давлением.