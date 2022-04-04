Росгвардия уничтожила диверсионную группу в Киевской области

Подразделение спецназа Росгвардии уничтожило в Киевской области диверсионную группу. Поймать украинских националистов помогли местные жители. Об этом сообщили на сайте службы.

Спецназ преследовал диверсионную группу противника в рамках разведывательно-поисковых мероприятий. Жители села в Киевской области сообщили росгвардейцам, что действующие в тылу российских войск украинские националисты могут укрываться в одном из пустующих домов. Чтобы не спугнуть диверсантов, засаду решили организовать в соседней постройке, а в подвале дома установить управляемое взрывное устройство.

«Благодаря грамотным действиям сапера Росгвардии ефрейтора Мальцева вся диверсионно-разведывательная группа националистов была уничтожена», — сообщила пресс-служба Росгвардии.

Также спецназовцы Росгвардии обнаружили в Киевской области цех по производству боеприпасов. Саперы уничтожили его вместе с находившимся внутри оборудованием.

Ранее стало известно, что в Крыму ФСБ задержала сторонника украинских националистов.