Росгвардия предотвратила теракт в точке выдачи гумпомощи в Киевской области

Бойцы спецназа Росгвардии предотвратили попытку теракта на месте выдачи гуманитарной помощи мирным жителям в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Самодельное взрывное устройство было обнаружено бойцами при проведении патрулирования. Военнослужащие эвакуировали мирное население из близлежащих домов, оцепили предполагаемый опасный участок и вызвали саперов ведомства.

Специалисты обезвредили опасную находку. Националисты изготовили боезаряд из артиллерийского боеприпаса калибром 155 миллиметров.

В конце марта бойцы Росгвардии доставили больше 20 тонн продовольствия и вещей первой необходимости мирным жителям в Киевской области.

Президент Владимир Путин поблагодарил росгвардейцев за профессиональные и мужественные действия в условиях реальной боевой обстановки.