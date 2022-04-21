Росгвардия обнаружила и уничтожила боеприпасы ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) РФ активно зачищают Харьковскую область от националистов. Во время проверки города Изюма росгвардейцы нашли склад оружия ВСУ, включая один неразорвавшийся снаряд РСЗО. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В числе найденных снарядов были кассетные боеприпасы, которые считают запрещенными. Все найденные снаряды уже уничтожили безопасным для мирного населения способом.

«В городе Изюме Харьковской области военнослужащими центра специального назначения Росгвардии при проведении поисковых мероприятий обнаружена неразорвавшаяся ракета реактивной системы залпового огня и кассетный боеприпас, которые затем были уничтожены накладным зарядом», — сообщили представители Росгвардии.

Освобождение Харьковской области от националистов идет полным ходом. Жители региона рады приходу ВС РФ и местной армии ЛНР. Часть населения заявили, что хотели бы стать частью России, не уезжая с родных земель. Власти Харьковской области услышали мнение народа и заявили о возможном референдуме на этот счет.