Росгвардия обнаружила больше 500 единиц оружия на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС, которую взяли под контроль бойцы Росгвардии, нашли большое количество оружия, больше 500 единиц оружия национальной гвардии Украины конфисковано. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Росгварлии.

«В ходе взятия станции под контроль при проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, в том числе тяжелого вооружения», — сказал собеседник агентства.

Среди конфискованного оружия — пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты, в том числе образца НАТО. Все оружие после его сдачи нацгвардейцами Украины перемещено в охраняемое помещение.

Ранее стало известно, что Запорожская АЭС перешла под полный контроль росийских войск. Сейчас станция работает в штатном режиме. Охранявшие ее бойцы украинской нацгвардии сдали оружие, их отпустили домой.

Минобороны сообщало, что в ночь на 4 марта украинская группа диверсантов устроила провокацию на АЭС. Столкновение произошло в районе учебного тренировочного центра, который находится за периметром станции с энергоблоками. Российские вооруженные силы подавили сопротивление.