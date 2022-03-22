Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Харьковскую область

Военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии совместно с сотрудниками МЧС доставили более 80 тонн гуманитарной помощи в Купянск Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Местным жителям раздали продовольственные наборы с продуктами первой необходимости: крупами, макаронами, сахаром, консервами, чаем, сгущенкой и маслом. Безопасность проведения акции обеспечили сотрудники СОБР и ОМОН.

Росгвардейцы регулярно совершают гуманитарные рейсы по населенным пунктам, освобожденным от националистических формирований, и поддерживают гражданское население.

К примеру, 17 марта сотрудники ведомства направили жителям Донбасса четыре тонны гумпомощи из Иркутской области. Местные жители собрали для эвакуированных из ЛНР и ДНР продуктовые наборы, одежду, детское питание, игрушки. Сбору помогли иркутские коммерческие и общественные организации, промышленные предприятия, индивидуальные предприниматели.

Ранее Росгвардия участвовала в сборе гуманитарной помощи в Югре, Йошкар-Оле, Дагестане.