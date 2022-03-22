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    22 марта 2022, 11:07

    Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Харьковскую область

    Сотрудники Росгвардии доставили более 80 тонн гумпомощи в Харьковскую область

    Оксана Кириллова

    Военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии совместно с сотрудниками МЧС доставили более 80 тонн гуманитарной помощи в Купянск Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

    Местным жителям раздали продовольственные наборы с продуктами первой необходимости: крупами, макаронами, сахаром, консервами, чаем, сгущенкой и маслом. Безопасность проведения акции обеспечили сотрудники СОБР и ОМОН.

    Росгвардейцы регулярно совершают гуманитарные рейсы по населенным пунктам, освобожденным от националистических формирований, и поддерживают гражданское население.

    К примеру, 17 марта сотрудники ведомства направили жителям Донбасса четыре тонны гумпомощи из Иркутской области. Местные жители собрали для эвакуированных из ЛНР и ДНР продуктовые наборы, одежду, детское питание, игрушки. Сбору помогли иркутские коммерческие и общественные организации, промышленные предприятия, индивидуальные предприниматели.

    Ранее Росгвардия участвовала в сборе гуманитарной помощи в Югре, Йошкар-Оле, Дагестане.