Мир 18 декабря 2023, 20:55 Росфинмониторинг, члены ЦИК и ПАО «Туполев» подпали под санкции ЕС ЕС включил в санкционный список 61 физлицо и 86 организаций РИА «Новости»

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В новый санкционный список Евросоюза включили Росфинмониторинг, 14 членов Центризбирокома и ПАО «Туполев». Всего в нем указали 147 позиций — 61 физлицо и 86 организацию.

В 12-м пакете антироссийских санкций также оказались ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина», Казанский вертолетный завод и ряд других авиапредприятий, Тульский оружейный завод, телеканалы «Спас» И «Царьград».

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Ограничения коснулись особой экономической зону «Алабуга», председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова и главы ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“» Александра Потапова.

Евросоюз также ввел санкции против фонда «Защитники Отечества» и его председателя Анны Цивилевой, глав Республики Алтай и Башкирии Олега Хорохордина и Радия Хабирова.

В силу принятые ограничения вступят с 18 декабря.