Мир 08 марта 2023, 09:07 «Росэнергоатом» заподозрил ВСУ в возможных атаках на ЗАЭС «Росэнергоатом»: отсутствие ударов ВСУ по ЗАЭС не означает отказ Украины от станции РИА «Новости»

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ВСУ уже третий месяц не обстреливают периметр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако этот факт не стоит воспринимать как полный отказ Украины от объекта. К такому выводу пришел советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Он описал ситуацию со станцией в беседе с ТАСС.

«Украина третий месяц не стреляет по Запорожской АЭС, но при этом она продолжает готовить операцию по силовому захвату ЗАЭС», — сказал Карчаа.

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По его словам, текущее затишье — часть новой тактики ВСУ относительно станции.

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Ранее представители МАГАТЭ сказали, что хотят продолжать продвигать идею создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Это предложение связано с рисками обстрелов ЩАЭС из-за рисков обстрелов станции.

При этом днем ранее, 7 марта, Карчаа заявил, что представители властей Украины уже шестой месяц не дают обратной связи на пакет предложений, согласованный Россией и МАГАТЭ относительно будущего ЗАЭС. Тогда его слова процитировал ТАСС.