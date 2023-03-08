08 марта 2023, 09:07
«Росэнергоатом» заподозрил ВСУ в возможных атаках на ЗАЭС
«Росэнергоатом»: отсутствие ударов ВСУ по ЗАЭС не означает отказ Украины от станции
ВСУ уже третий месяц не обстреливают периметр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако этот факт не стоит воспринимать как полный отказ Украины от объекта. К такому выводу пришел советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Он описал ситуацию со станцией в беседе с ТАСС.
«Украина третий месяц не стреляет по Запорожской АЭС, но при этом она продолжает готовить операцию по силовому захвату ЗАЭС», — сказал Карчаа.
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По его словам, текущее затишье — часть новой тактики ВСУ относительно станции.
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Ранее представители МАГАТЭ сказали, что хотят продолжать продвигать идею создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Это предложение связано с рисками обстрелов ЩАЭС из-за рисков обстрелов станции.
При этом днем ранее, 7 марта, Карчаа заявил, что представители властей Украины уже шестой месяц не дают обратной связи на пакет предложений, согласованный Россией и МАГАТЭ относительно будущего ЗАЭС. Тогда его слова процитировал ТАСС.
Запорожская АЭС
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