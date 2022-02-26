Росавиация закрыла воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии

Росавиация объявила о закрытии воздушного пространства для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Такое решение было принято в ответ на «недружественные решения авиационных властей» этих стран, уточнили в ведомстве.

Теперь им необходимо получать специальное разрешение на полеты у Росавиации или МИД.

«В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года, с 15:00 по московскому времени, для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов», — говорится в сообщении ведомства.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта России уточнили, что это ответная мера, которая соответствует нормам международного права.

«Полеты из данных стран могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России», — заявили в пресс-службе агентства.

Болгария Чехия и Польша закрыли небо для российских самолетов в ответ на военную операцию России на Украине.