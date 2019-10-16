Росавиация разрешила «Сибири» летать в Грузию

Грузия потеряла $113 миллионов из-за запрета на полеты в Россию Подробнее

Согласно приложению к приказу, 15 октября авиакомпания получила допуск к выполнению международных рейсов. «Сибирь» сможет перевозить грузы или пассажиров семь раз в неделю.

При этом допуск к полетам из Москвы в Кутаиси забрали у российской авиакомпании «Глобус».

Самолеты перестали летать между Россией и Грузией после того, как 20 июня 2019 года в Тбилиси начались масштабные акции протеста. Местные жители вышли на улицы из-за инцидента с российской делегацией на Межпарламентской ассамблеи православия. Российский депутат Сергей Гаврилов вел заседание с места председателя парламента, что не понравилось грузинским гражданам.

Из-за обострившейся ситуации в Грузии президент России Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение. Он начал действовать с 8 июля 2019 года.

В начале октября председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что стороны обсуждают возможность возобновить рейсы и небо снова станет открытым «в ближайшее время».