Росатом выиграл тендер на поставку ионизирующего оборудования в Бангладеш

Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (АО «НИИТФА»), входящий в контур управления дивизиона «Русатом Хэлскеа», по итогам открытого тендера, объявленного в марте 2022 года, заключит контракт на поставку промышленной гамма-установки и источников ионизирующего излучения для обработки сельскохозяйственной и медицинской продукции в Народную Республику Бангладеш. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Общая сумма контракта составляет 3,9 миллиона долларов США.

Организатором конкурса выступил Институт радиационной и полимерной технологии (IRPT) при Комиссии по атомной энергии Бангладеш (BAEC).

В тендере кроме АО «НИИТФА» также приняли участие компании из России, Китая и Германии. По результатам сравнения технико-коммерческих предложений наибольшим образом удовлетворило требованиям заказчика предложение АО «НИИТФА».

Дивизион «Русатом Хэлскеа» реализует проекты по созданию многофункциональных центров обработки продукции ионизирующим облучением в России и за рубежом. Имеющиеся у Росатома технологии обработки позволяют в несколько раз увеличить срок сохранности продуктов, кроме того, обработка ионизирующим излучением — это единственный метод, позволяющий добиться степени чистоты продукции 10-6.

Ионизирующее излучение разрывает химические связи вредных микроорганизмов и не оставляет никаких остаточных следов. Такая стерилизация обеспечивает гибель патогенных форм микроорганизмов в виде спор и непатогенных микроорганизмов внутри материала. Благодаря проникающей способности ионизирующего излучения можно обрабатывать продукцию, сохраняя целостность и герметичность упаковки.

Преимуществом данного метода также является отсутствие в технологии процесса дегазации. Это означает, что продукция готова к использованию сразу же после обработки. Безопасность этого метода подтверждена ФАО (Продовольственное и сельскохозяйственное агентство Организации Объединенных Наций) и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). Все это обеспечивает рост спроса во всем мире на холодную стерилизацию ионизирующим излучением.

Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации является разработчиком технологических установок с использованием изотопа Co-60 (кобальт-60). Гамма-установка обладает более глубокой проникающей способностью и подходит для материалов средней и высокой плотности. АО «НИИТФА» разрабатывало промышленные гамма-установки для центра гамма-обработки «Эра», АО «НИФХИ имени Л. Я. Карпова» и других предприятий в контуре Росатома.

Оборудование института имеет необходимые сертификаты и адаптировано как для российского рынка, так и для зарубежных заказчиков.

«Реализация проекта в Народной Республике Бангладеш позволит развивать и укреплять компетенции в области производства оборудования, применяемого для гамма-облучения продукции. Уверены, что эффективная работа дивизиона укрепит международную репутацию „Русатом Хэлскеа“ как надежного поставщика решений в области радиационных технологий», — заявил генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов.

В 2023 году АО «НИИТФА» выполнит все работы, включая проектирование, производство, поставку, монтаж, тестирование и ввод в эксплуатацию оборудования для гамма-установки. В состав поставляемого оборудования входит транспортная система, автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП), система привода облучателя, исполнительные механизмы обеспечения технологического процесса облучения.

Кроме АО «НИИТФА», в работе над проектом будут задействованы и другие предприятия, входящие в контур дивизиона «Русатом Хэлскеа». Так, поставку источников ионизирующего излучения Co-60 (кобальт-60) осуществит АО «В/О Изотоп». Результатом работы станет модернизированная гамма-установка с номинальной активностью 400 кКи.