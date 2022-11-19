19 ноября 2022, 13:52
Росатом провел церемонию начала возведения второго энергоблока АЭС «Эд-Дабаа» в Египте
Росатом сообщил о старте строительства второго энергоблока АЭС «Эд-Дабаа»
На втором энергоблоке АЭС «Эд-Дабаа» в Египте прошла церемония заливки бетона. Об этом ТАСС рассказал старший вице-президент инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» — АО «Атомстройэкспорт» (АО «АСЭ») Александр Корчагин.
«Строительство на втором энергоблоке перешло в основную стадию», — заявил он.
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Этот этап Корчагин охарактеризовал как очередной последовательный и важный шаг.
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По его словам, сейчас на объекте ведутся подготовительные работы перед стартом строительства третьего и четвертого блоков. Сначала представителям предприятия необходимо по получению разрешений на возведение блоков. После согласования документов сотрудники корпорации начнут основной этап строительства всей станции.
«Росатом продолжает активно работать за рубежом: мы строим 34 энергоблока в 11 странах», — заявил Корчагин.
Он отметил особый статус АЭС «Эд-Дабаа». Корчагин сказал, что эта станция станет первым атомным объектом на африканском континенте, построенным по российской технологии.
Египет
Строительство
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