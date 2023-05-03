Мир 03 мая 2023, 17:43 Росатом начал строительство третьего энергоблока АЭС в Египте Росатом: Россия начала строительство третьего энергоблока на АЭС в Египте Pxhere

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Строительство на третьем энергоблоке первой в Египте атомной электростанции перешло в основную стадию. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Инжинирингового дивизиона госкорпорации.

«На площадке сооружения АЭС „Эль-Дабаа“ залили „первый бетон“ в фундаментную плиту энергоблока № 3», — рассказали в пресс-службе.

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Росатом также надеется получить разрешение на установку четвертого энергоблока АЭС «Эд-Дабаа» и начать строительство до конца 2023 года.

«Это целая совокупность сложной, организованной деятельности, начиная от строительно-монтажных работ, заканчивая производством и поставкой высокотехнологичного оборудования. В настоящее время на всех четырех энергоблоках ведется работа», — сказал старший вице-президент по управлению проектами сооружения АЭС АО АСЭ Александр Корчагин.

Строительство атомной электростанции «Эль-Дабаа» идет с опережением сроков. Это первый такой объект в Египте и первый крупный проект Росатома на территории Африки.

Летом 2022 года в России запустили производство оборудования для первой в Египте АЭС. Египетская делегация посетила с рабочим визитом Ленинградскую АЭС и российские машиностроительные предприятия.