«Росатом» могут отстранить от тендера на строительство АЭС в Чехии

Правительство Чехии ищет компанию-подрядчика для строительства атомной станции в Дукованах. К объявленному тендеру могут не допустить компанию «Росатом». За такое решение выступили глава Минпромторга Карел Гавличек, глава МИД Ян Хамачек и премьер-министр страны Андрей Бабиш. Об этом сообщил телеканал CT24.

Чешский премьер отрицательно ответил на вопрос журналистов, допустит ли кабмин «Росатом» к предстоящему тендеру.

«Правительство, я полагаю, откажется включать „Росатом“ в число компаний для участия в тендере», — заявил Бабиш. Он напомнил, что сейчас речь идет о проверке безопасности участников будущих торгов. Следить за строительством будет следующий кабинет министров.

«Я не могу представить, что сейчас „Росатом“ включат в число претендентов», — заявил глава чешского Минпромторга Карел Гавличек. По его словам, российские компании не должны иметь отношения к проекту даже в качестве подрядчиков.

Он подчеркнул, что Россия действительно строит лучшие атомные станции в мире, что она продемонстрировала в Финляндии и Венгрии. Но речь идет не только о возведении, но и дальнейшем обслуживании АЭС.

«Долгосрочное партнерство возможно только с союзниками», — сказал Гавличек. Окончательное решение по участникам тендера правительство примет в понедельник.

Власти Чехии выделили на строительство ядерного блока в Дукованах шесть миллиардов евро. Проект находится в стадии проверок безопасности производства вероятных подрядчиков, между которыми проведут торги. Претендентами были французская EdF, южнокорейская KNHP, канадско-американская Westinghouse, а также российский «Росатом». Окончательный контракт с поставщиком планируется заключить в 2024 году.

Отношения России и Чехии испортились после того, как премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что подозревает сотрудников посольства России в Праге в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. МИД Чехии потребовал выслать 18 подозреваемых из страны.

Сегодня МИД России вручил ноту протеста послу Чехии в России Витезславу Пивоньке. Ведомство объявило персонами нон-грата 20 работников чешской дипмиссии и потребовало привести число сотрудников до такого же, сколько работает в российском посольстве в Праге.4