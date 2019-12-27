Роналду назвал главный трофей в своей карьере

«Титул чемпиона Европы — 2016 является для меня самым важным. В тот невероятный, незабываемый вечер я плакал, смеялся, мучился, кричал и даже напился!» — заявил Роналду. Он отметил, что после победы в финале турнира над сборной Франции он «так много плакал, что случилось обезвоживание».

После этого он выпил бокал шампанского и сразу захмелел. Победа в чемпионате Европы стала для Роналду особенным днем.

Португальский спортсмен за свою карьеру пять раз становился обладателем кубка Лиги чемпионов и шесть раз выигрывал национальные чемпионаты (Англии, Испании и Италии) в составе разных клубов. Роналду также является пятикратным обладателем самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе — «Золотого мяча».