Роналду извинился перед болельщиком за разбитый телефон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Кришитану Роналду в соцсетях извинился перед болельщиком, у которого выбил из рук телефон после поражения от «Эвертона». Футболист пригласил «пострадавшего» посмотреть игру на «Олд Траффорд».

Роналду признал, что справляться с эмоциями в трудные моменты «никогда не бывает легко», но нужно проявлять уважение и терпение и подавать пример молодежи, которая «любит красивую игру».

«Я хотел бы извиниться за свою вспыльчивость и, если возможно, пригласить этого болельщика посмотреть игру на „Олд Траффорд“ в знак честной игры и спортивного поведения», — написал Роналду.

Английский футбольный клуб проиграл в выездном матче против аутсайдера Английской премьер-лиги «Эвертона». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу ливерпульцев. Раздосадованный нападающий, покидая поле, ударил рукой по телефону, который протянул ему болельщик. «Манчестер Юнайтед» пообещал расследовать «инцидент».