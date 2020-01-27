Роналду и Фиге опубликовали одинаковые соболезнования после гибели Брайанта

Роналду и Фигу запостили одинаковые сообщения со словами соболезнований близким погибшего в крушении вертолета американского баскетболиста Коби Брайанта. Вместе с ним летела его 13-летняя дочь, ее коллега по спортивной команде и еще шесть человек.

Оба текста до сих пор доступны в Twitter-аккаунтах спортсменов.

«Так ужасно слышать о смерти Коби Брайанта и его дочери Джианны. Коби был настоящей легендой и вдохновителем для многих из нас. Выражаю соболезнования его семье, друзьям, а также родственникам всех погибших в этой катастрофе. Покойся с миром, легенда», — написал Роналду.

Через несколько часов точно такой же текст опубликовал Фигу. Сообщения отличают только прикрепленные фотографии.

Пользователи заметили, что посты повторятся слово в слово. Они разошлись во мнениях, кто именно из спортсменов является плагиатором. Но пришли к выводу, что их соболезнования лживы.

Игрок клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января. Вместе с окружением он летел из Калифорнии в Таузанд-Окс на тренировку девочек.