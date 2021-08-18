Ромский барон из Румынии объявил о создании новой криптовалюты

Ромский барон Даниел Чоабэ заявил о плане создания новой криптовалюты — Gypsycoin. По его словам, проект поможет румынам бороться с ксенофобией и дискриминацией, а также повысить статус в обществе. Об этом сообщил сайт digi24.ro.

Символом новой криптовалюты станет традиционное колесо с флага ромов. Оно будет объединено с электронными схемами.

«Проект Gypsycoin — это первая попытка объединить все ромские общины на мировом уровне. Это будет универсальная монета ромов отовсюду. Также этот проект призван бороться с дискриминацией ромов, ксенофобией, повышать уровень их образованности и помогать интегрироваться в общество», — сказано в пресс-релизе конгресса ромов.

Там отметили, что символ новой криптовалюты будет легко узнать и он будет ассоциироваться именно с ромами.

Создатели пообещали, что Gypsycoin станет единой валютой для всех ромов. Они надеются, что с помощью этих денег можно будет спонсировать благотворительные и образовательные проекты.

Ранее аналитик Егор Рощупкин объяснил, почему добывать криптовалюту становится все сложнее.