Ромни прокомментировал возможность Трампа баллотироваться в 2024 году

Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что у Трампа есть все шансы выступить в качестве кандидата, если тот решит баллотироваться на пост президента США в 2024 году. По его словам, однопартийцы скорее всего поддержат кандидатуру Трампа, сообщил сайт «Политика сегодня».

Вероятно, бывший президент не уступит своих позиций в Республиканской партии. Однако, сам Ромни отметил, что голосовать за Трампа не планирует. На предыдущих выборах голос сенатора также достался не Трампу.

Сам Трамп ушел от ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента снова. Но отметил, что чувствует огромную поддержку со стороны избирателей.