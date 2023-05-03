Мир 03 мая 2023, 12:15 Романа Протасевича приговорили к восьми годам колонии в Белоруссии Основателя Telegram-канала Nexta Протасевича приговорили к 8 годам колонии в Белоруссии РИА «Новости»

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Основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы в Белоруссии. Решение вынес Минский областной суд, сообщило БелТА.

Протасевича обвинили по делу о заговоре с целью захвата власти в стране. Другими фигурантами уголовного дела выступили Степан Путило и Ян Рудик. Первого приговорили к 20 годам лишения свободы, второго — к 19.

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Следствие установило, что осужденные во время нахождения в Польше исполняли общий план заговора для захвата власти в Белоруссии. По данным обвинения, Протасевич, Путило и Рудик использовали каналы Nexta и «Беларусь головного мозга», где призывали протестно настроенных жителей совершать террористические акты.

Дело о Telegram-канале Nexta поступило в белорусский суд перед Новым годом. В Генпрокуратуре республики отметили, что Протасевич пошел на сотрудничество со следствием и выполнил соглашение в полном объеме. Все это время он находился под домашним арестом. Путило и Рудика также обвиняли в публичном оскорблении президента страны.