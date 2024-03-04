Мир 04 марта 2024, 14:58 Роман «Увидимся в августе» Маркеса опубликуют 6 марта

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Роман «Увидимся в августе» колумбийского лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса поступит в продажу 6 марта. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на издательство Penguin Random House.

Выход произведения в свет стал одним из самых ожидаемых литературных событий года. Роман уже после смерти писателя нашли родственники Маркеса, разбирая документы в Техасском университете.

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Отмечается, что публикация произведения стала возможной благодаря цифровизации авторских архивов университета.