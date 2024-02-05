Мир 05 февраля 2024, 18:21 Роман с женатым лишил уроженку Украины титула «Мисс Япония» Kyodo: украинка отказалась от короны «Мисс Япония — 2024» из-за романа с женатым Pxhere

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Уроженке Украины Каролине Шиино, которая победила на конкурсе красоты «Мисс Япония — 2024», пришлось отказаться от своего титула. Поводом стали обнародованные в СМИ подробности ее романа с женатым мужчиной, сообщило агентство Kyodo News.

«Модель украинского происхождения с японским гражданством, которая выиграла конкурс красоты „Мисс Япония 2024“, отказалась от своего титула», — указано в публикации.

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Каролина Шиино была первой женщиной европейского происхождения, получившей главный приз на конкурсе, посвященном коронованию «самой красивой женщины на свете». Победу считали спорной из-за ее иностранного происхождения, писал RT, но точку в этой истории поставила статья об отношениях украинки и влиятельного врача.

Шиино родилась в семье украинцев и выросла в Нагое. В Японию вместе с родными она переехала в пятилетнем возрасте.

Уроженка Украины заявила своему модельному агентству, что разорвала отношения, узнав о том, что возлюбленный женат. Организаторы конкурса изначально поддерживали ее.

«Но в новом заявлении агентства в понедельник говорится, что оно подтвердило, что она продолжала встречаться с ним после того, как узнала о его семейном положении», — писало японское СМИ.

Как сообщали «Известия», спонсорам и судьям принесли глубочайшие извинения. Высшая награда конкурса осталась вакантной.

Ранее титул «Мисс Земля — 2023» достался жительнице Албании Дрите Зири, которая работала моделью и телеведущей. В список восьми самых красивых девушек планеты также попала россиянка Дарья Луконькина.