Роль Украины в крушении MH17 потребовали изучить. Но объективности ждать не стоит

Неудобный вопрос для Киева приготовили депутаты парламента Нидерландов. Они хотят узнать, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом в 2014 году, тем самым допустив крушение MH17. Голландский политолог, автор книги о падении Boeing Йост Нимоллер, впрочем, в разговоре с «360» призвал не рассчитывать на объективное расследование катастрофы.

Парламентарии обратились к главе МИД Стефу Блоку во время дебатов с просьбой прояснить роль Украины в катастрофе МН17, произошедшей в Донбассе пять лет назад. Восемь фракций поддержали эту инициативу, сообщили в DutchNews.nl.

Boeing следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет Malaysia Airlines пролетал над территорией, где проходили серьезные боевые столкновения. При этом голландский совет по безопасности заявил, что для этого было достаточно оснований.

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Блок осторожно ответил на просьбу депутатов прояснить факты. Он отметил, что такое расследование будет нелегкой задачей. И повторил, что правительство не видит причин, чтобы его провести.

Голландский политолог, автор книги о падении Boeing в Донбассе Йост Нимоллер считает такое заявление министра «удивительным».

«Это действительно удивительно, так как один из наиболее важных и одновременно простых вопросов, с которым мы должны работать, — почему небо не было закрыто для гражданских самолетов», — заявил политолог в разговоре с «360».

По словам Нимоллера, в тот момент правительство Украины могло и должно было решить закрыть территорию для полетов в той области. Но этого не сделали, так как пролеты международных рейсов были выгодны Киеву.

Слова о сложности расследования имеют исключительно политические причины, и ждать объективности в этом деле не придется, уверен собеседник «360».

Все это очень прозрачно. Выяснить это легко. А министр говорит, что это сложно. Но это сложно лишь потому, что Нидерланды сейчас тесно взаимодействуют с Украиной и не хотят вмешивать в свое сотрудничество эту историю. Так что объективное расследование здесь невозможно Йост Нимоллер политолог.

В результате авиакатастрофы в небе над Донбассом погибли 298 человек — граждане 10 государств, в основном, Нидерландов. Для расследования создали Совместную следственную группу, куда вошли представители Малайзии, Украины, Нидерландов, Австрии и Бельгии.

Летом этого года группа сообщила о четырех лицах, подозреваемых в причастности к трагедии: россияне Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. В марте будущего года начнется суд.