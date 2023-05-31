Мир 31 мая 2023, 08:37 Роль сверхдержавы подорвана. Евросоюзу вынесли приговор после переизбрания Эрдогана Telegraph: победа Эрдогана на выборах разрушила претензии Евросоюза на роль сверхдержавы РИА «Новости»

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Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции разрушила представление о том, что Евросоюз имеет хоть какое-то геополитическое влияние. Об этом написал обозреватель Кон Кафлин в британской газете Telegraph.

Журналист заявил, что переизбрание Эрдогана «низвергло малейшие претензии Европейского Союза на роль мировой сверхдержавы». Автор публикации также отметил, что еще недавно Бельгия «уговаривала» Турцию вступить в ЕС. Однако теперь такой исход событий маловероятен.

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«Брюсселю остается лишь проклинать тот день, когда он решил, что Турция может стать полноценным членом альянса», — отметил Кафлин.

Новый президентский срок Эрдогана стал серьезным вызовом для Евросоюза, роль «сверхдержавы» подорвана.

Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции, продлив еще на пять лет свое 20-летнее пребывание у власти. За лидера свои голоса отдали более 52% избирателей, а за главного соперника Эрдогана, представителя оппозиции Кемаля Кылычдароглу, — более 47%. Эрдоган 31 мая соберет последнее заседание кабмина перед формированием нового правительства.

Политолог Александр Дудчак в беседе с «360» говорил, что Эрдоган — человек, отстаивающий интересы своей страны, он не прогибается под влияние США, не вредит своему государству, людям и экономике. Это разительно отличает его от других западных лидеров.

Тем не менее чего-то совершенно нового для российско-турецких отношений победа Эрдогана на выборах не принесет.