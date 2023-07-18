18 июля 2023, 16:16
Роль «Метабиоты» в изучении новых видов коронавируса раскрыли в Минобороны
Минобороны: «Метабиота» играла ведущую роль в изучении новых видов коронавируса
Американская корпорация «Метабиота» занимала ведущую роль в изучении новых видов коронавирусной инфекции и ее переносчиков — летучих мышей. Об этом на брифинге сообщил глава войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
«Известна вовлеченность „Метабиоты“ в изучение вируса птичьего гриппа H7N9 и в проект „Предикт“, в соответствии с которым она проводила отлов летучих мышей и изучала новые виды коронавируса», — сказал он.
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Кириллов отметил, что в Минобороны регулярно фиксировали связь «Метабиоты» с государственными организациями и сыном нынешнего президента США Хантером Байденом.
«Хотя сами представители „Метабиоты“ заявляли, что занимались налаживаем контактов для Пентагона за пределами страны», — добавил начальник войск РХБЗ.
Ранее Кириллов заявил, что американские военные биологи изучали возможность создания искусственно управляемых эпидемий.
США
Минобороны РФ
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