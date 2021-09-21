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    21 сентября 2021, 22:38

    Роль дона Хосе в ЛГБТ-спектакле «Кармен» Чикагской оперы отдали женщине

    Александра Ломейко

    Чикагский театр оперы представил постановку «Кармен» Жоржа Бизе, где роль дона Хосе исполнила меццо-сопрано Джейми Бартон. Певица является одним из самых ярых защитников прав ЛГБТ, бодипозитива и феминизма в оперной индустрии.

    Бартон дебютировала в премьере сезона театра, сообщил сайт WFMT. Вместе с ней на сцену вышла еще одна звезда — Стефани Блайт, которая воплотила образ Блайтели Оратонио.

    «Кармен — это роль, которая меня привлекала очень давно. Радикальные элементы ее личности — это черты, с которыми я идентифицирую себя, а ее яростная независимость и уверенность — это то, к чему я стремлюсь в своей жизни», — рассказала оперная певица.

    Историю Кармен она назвала историей сильной и притягательной женщины, жизнь которой пошла под откос из-за неподчинения мужской воле.

    К роли, призналась Бартон, она готовилась днями, вникая в текст и его музыкальное оформление.

    «Конечно же, я прослушала несколько записей моих любимых меццо! Я стараюсь приходить на репетиции с открытым умом, полным потенциальных идей для повествования», — заключила певица.