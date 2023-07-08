Мир 08 июля 2023, 09:53 Роковой просчет Зеленского назвали в Германии Немецкий предприниматель Дотком заявил, что Украине нужно было выбрать мир с Россией РИА «Новости»

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Украинскому президенту Владимиру Зеленского следовало стремиться к подписанию мирного договора с Россией, а теперь ему осталось лишь надеяться на участие НАТО в конфликте. Об этом в Twitter написал крупный немецкий предприниматель, бывший владелец популярного файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Дни Зеленского сочтены, если он не сумеет втянуть НАТО в конфликт. Отказ от разумного мира с Россией в обмен на пустые обещания США стал ошибкой, которая обойдется Украине очень дорого», — подчеркнул он.

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Ранее бывший посол США в России Джон Салливан заявлял, что Россия и Украина способны выйти на мирный договор, однако он все равно будет временным.

Президент России Владимир Путин заявлял, что страна готова начать конструктивный диалог со всеми, кто нацелен на справедливый мир. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона может пойти на переговоры с Украиной, однако пока для них нет фундамента.