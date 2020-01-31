Рок-оперу о штурме Москвы покажут в Киеве. Либретто написала русофобка Ницой

Клиническая русофобка и детская писательница Лариса Ницой написала либретто рок-оперы о Сагайдачном. Репетиции уже идут в Киевской опере. Произведение называется «Штурм Москвы».

«Что рок-опера „Штурм Москвы“ готовится к постановке — это правда. Украинцы наконец не плетутся в хвосте и не молчат толерантно в уголочке. Театр готовит рок-оперу по сценарию украинской писательницы Ларисы Ницой и ее мужа, историка, ученого Андрея Ницоя „Сагайдачный. Штурм Москвы“. Но чтобы украинцы знали не только про инициативы Польши, а и про собственные знаковые инициативы, нужно, чтобы украинские журналисты обладали нюхом на украинские сенсации и об этом рассказывали», — написала Ницой в своем Facebook. Запись она проиллюстрировала фотографией свидетельства о регистрации авторского права на это произведение.

Если судить по полному названию, шедевр украинского искусства «Сагайдачный. Штурм Москвы» расскажет об осаде Москвы в 1618 году армией Речи Посполитой. Поляками тогда командовали Владислав Ваза и великий гетман литовский Ян Ходкевич. Союзниками захватчиков выступили запорожские казаки под командованием гетмана Петра Сагайдачного.

Ницой взялась за не самую благодарную работу. Попытка взять Москву у поляков с треском провалилась, запорожцы во время штурма вообще отсиделись по кустам, а потом проворно драпали от стен Белокаменной, по пути разрушив Серпухов и Калугу. Здесь запорожцы на ходу устроили резню и пожары, а потом не останавливались до самого Днепра.

Через два года Сагайдачный забросал московского царя Михаила слезницами с требованиями принять войско Запорожское под свое покровительство. До принятия Украины в состав остальной России оставалось еще 34 года.

Ницой — скандалистка даже по украинским размытым меркам. Она сомнительно прославилась как воинствующая русофобка. Это именно она бросала в кассира мелочью, услышав, что та говорит по-русски. Ницой называла «быдлом» жителей Украины, которые слушают русскоязычную музыку. Также она предлагала переименовать Россию в Московию и ввести штрафы за русский язык в детских лагерях. Кроме того, Ницой пишет детские книжки, например, сказки о Майдане.