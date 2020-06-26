Рок-группа Slaves поменяет название из-за ассоциации с рабством в США

Новый виток акций по борьбе с расизмом в США заставил многих пересмотреть свои взгляды и даже пойти на изменение давно известных форматов. Пост-хардкор-группа Slaves объявила о смене своего названия. На своей странице в Instagram они пояснили, что сегодня слово имеет негативную расовую окраску.

Slaves переводится как «рабы», и в момент создания группы название отсылало к наркоманам, которые становились слугами своих пристрастий.

«Идея была в том, что нас поработили наши зависимости и наши личные демоны. Мы всегда прямо рассказывали о сложных проблемах и делились историями в надежде на то, что другие поймут, что внутренних демонов можно побороть», — говорится в тексте сообщения.

После того, как музыканты поддержали движение Black Lives Matter, они поняли, что слово имеет еще и расовую трактовку.

Альбом коллектива To Better Days выйдет 7 августа под старым названием. Авторы заявили, что это будет конец одной главы истории и начало новой, уже под другим названием, которое они представят до конца года.

Это не первое изменение названия, которое произошло под влиянием протестов в США. Крупные компании начали менять свою маркетинговую политику, а с ней и названия продуктов, которые просуществовали на рынке не один десяток лет.

Корпорация Mars заявила, что отказывается от бренда Uncle Ben’s, где был изображен пожилой афроамериканец. Стриминговый сервис HULU удалил со своей платформы серии комедийного сериала «Клиника», где высмеивались чернокожие.

Движение Black Lives Matter набрало силу после смерти задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Сначала в городе, а потом и в других штатах начались акции протеста против расизма в полиции. Мирные акции переросли в погромы и беспорядки, которыми воспользовались вандалы и криминальные группировки, грабящие магазины.