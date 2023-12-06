Мир 06 декабря 2023, 18:26 Рок-группа Kiss завершила турне, представив виртуальные аватары для вечных концертов

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Рок-группа Kiss завершила свое мировое турне в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке, которое стартовало в конце января 2019 года. Музыканты представили свои виртуальные аватары для вечных концертов, сообщил сайт pophouse.

Отмечается, что реальных участников группы Джина Симмонса, Эрика Сингера, Томми Тайера и Пола Стэнли воспроизвела студия визуальных эффектов Industrial Light & Magic. Подобные технология позволят группе оставаться вечно молодой и культовой спустя много лет.

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Как сообщил «Ридус», этого величественного момента группа Kiss ждала 50 лет.