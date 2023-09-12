Мир 12 сентября 2023, 17:07 Рок-группа Aerosmith перенесла прощальный тур из-за проблем со здоровьем у Стивена Тайлера

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Известная американская группа Aerosmith перенесла шесть концертов своего прощального тура из-за проблем со здоровьем музыканта Стивена Тайлера. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Выступления перенесли на январь и февраль 2024 года, они пройдут в Детройте, Чикаго, Вашингтоне, Торонто, Роли и Кливленде. На концерты смогут попасть все, кто ранее уже купил билет.

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Отмечается, что организаторы выступлений вернут деньги за билеты тем поклонникам, у которых не будет возможности посетить концерт.