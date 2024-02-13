Мир 13 февраля 2024, 00:57 Роющийся в мусорках немецкий пенсионер купил 10 домов Bild: годами питающийся на помойке немец накопил 700 тысяч евро и купил 10 домов РИА «Новости»

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В Германии 80-летний пенсионер Хайнц Б. много лет питался только тем, что находил на помойках. В итоге он сумел скопить 700 тысяч евро и стать владельцем 10 домов, сообщила газета Bild.

Автор статьи указал, что мужчина живет в городе Дармштадт и выглядит как нищий старик. На еду он тратит не больше пяти евро в месяц, копаясь в контейнерах для мусора.

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Ранее немец работал электроинженером, а сейчас получает пенсию в размере 3600 евро и старается экономить буквально на всем. Единственной большой тратой у него стал ноутбук с доступом в интернет, чтобы изучать в YouTube бизнес-лекции.

Жители Дармштадта называют Хайнца «самым странным миллионером Германии». Он потратил на покупку 10 домов около 700 тысяч евро, которые накопил. Причем ремонт во всех зданиях пенсионер делал самостоятельно.

Ранее во французском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль местный бомж зашел в офис инкассаторской фирмы и вынес оттуда 300 тысяч евро. Полицейские не смогли найти находчивого бездомного.