Рой ос-паразитов запустили в особняк Анны Болейн

Английскую усадьбу Бликлинг-холл в графстве Норфолк стала атаковать моль. Из-за вредителей под угрозой оказалась вся мебель и убранство здания. Для борьбы с ними в особняк запустили рой микроскопических ос.

С молью в исторической усадьбе будут бороться осы вида Trichogramma evanescens, сообщил телеканал CNN. Размер насекомых составляет всего порядка 0,5 миллиметра. Осы откладывают собственные яйца в те, что оставляет моль. Эмбрион осы постепенно развивается, уничтожая второй зародыш. По словам специалистов, со временем сами насекомые просто умрут.

«Мы надеемся, что этот новаторский подход в будущем станет привычным методом избавления от серьезных заражений, который сможет использовать любой из наших объектов», — отметила сотрудница Национального фонда объектов исторического интереса Хиллари Джарвис.

Она пояснила, что моль расплодилась в усадьбе после введения ограничительных мер, так как посетители перестали его посещать. Кроме того, размножению насекомых поспособствовала теплая зима в Англии. Усадьба Бликлинг-холл раньше принадлежала семье Болейн. Историки полагают, что в этом доме родилась Анна Болейн — мать второй правящей королевы Англии Елизаветы I.