Рогозин высмеял слова главы ЕК о «вынужденной» покупке нефти у России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «вынужден» покупать российскую нефть. Эти слова иронично прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Так он отреагировал на заявление главы Еврокомиссии о том, что странам ЕС приходится покупать российскую нефть, чтобы не дать президенту РФ Владимиру Путину «заработать еще больше». К своему посту глава госкорпорации добавил фрагмент видео с выступлением фон дер Ляйен.

Ранее Урсула фон дер Ляйен выступила против эмбарго на российскую нефть. Свой отказ от резкого запрета на поставки она объяснила тем, что Россия может найти покупателя на другом рынке и продать энергоноситель по высокой цене. В итоге Россия только увеличит свой доход. По словам главы ЕК, при введении санкций нужно соблюдать определенную стратегию, которая не позволит нанести сильный ущерб экономике Евросоюза.