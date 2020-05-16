Рогозин в шутку «сдался» перед американской «супер-пупер» ракетой»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин иронично отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа об инновационной ракете.

«Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!» — написал Рогозин на своей странице в Twitter.

До этого пятницу глава Белого дома заявил, что США разрабатывают «супер-пупер ракету». Он подчеркнул, что данный проект уже получил одобрение. По словам Трампа, скорость ракеты будет в три раза больше тех, которые находятся на вооружении России или Китая. При этом Трамп не назвал точный вид вооружения.

Ранее сообщалось, что американская компания Boeing заключила контракты на производство и поставку Саудовской Аравии 650 крылатых ракет воздушного базирования SLAM ER и 402 противокорабельных ракет Harpoon Block II.