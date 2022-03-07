Рогозин рассказал о российских ракетах во Франции

Три российских ракеты остались на космодроме Куру во Французской Гвиане. Ракеты законсервировали, использовать их без России не смогут, заверил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом написало РИА «Новости».

Помимо ракет, на космодроме Куру в заморском регионе Франции остались также разгонные блоки.

«С Куру никаких пусков не будет. Там остались три наши ракеты и три разгонных блока. Мы их законсервировали», — заявил Рогозин.

Он добавил, что использовать эти ракеты никто не сможет, потому что для этого необходимы российские технические специалисты.

Рогозин сказал, что деньги за ракеты уже получили и возврату они не подлежат. Контракт, по его словам, был хороший, и его почти уже исполнили, но вмешались непредвиденные обстоятельства.

Глава Роскосмоса в конце февраля объявил о прекращении сотрудничества с европейскими странами по пускам с космодрома Куру. Решение приняли в ответ на санкции ЕС. Все российские специалисты покинули космический центр во Французской Гвиане в начале марта.

Ранее в Роскосмосе сообщили о планах по развитию группировки орбитальных метеоспутников.