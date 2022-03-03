Рогозин рассказал, как Роскосмос планирует ответить на западные санкции

Россия продолжит строить космические аппараты, несмотря на санкции США, направленные против космической отрасли РФ. Об этом RT рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Несмотря на жесткость санкций, они не приведут остановке работы Роскосмоса, сказал Рогозин. Он сказал, что среди заказчиков корпорации — Минобороны и независимые иностранные заказчики.

«Потраченные средства и усилия не пропадут, а наши недруги столкнутся с усилением российской орбитальной группировки — наблюдения, связи, навигации и так далее», — заявил Рогозин.