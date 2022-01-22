Рогозин раскрыл дату отмены повышенного уровня опасности в Байконуре

Режим повышенной террористической опасности отменят в Байконуре 24 января. Такую дату озвучил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Глава администрации города Константин Бусыгин только что мне сообщил, что в понедельник планируется отменить введенный ранее „синий“ уровень террористической опасности», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сейчас как в городе, так и на космодроме наблюдается спокойная обстановка. Гендиректор госкорпорации напомнил о первом пуске в этом году, который запланирован на 15 февраля. Рогозин выразил надежду, что Байконур сможет сохранить в Казахстане статус региона безопасности и межнационального мира.

Ранее власти продлили на Байконуре повышенный уровень террористической опасности до 3 февраля. Причиной стало информация о возникновении угрозы теракта, поступившая от правоохранительных органов.

В начале января в Казахстане вспыхнули акции протеста. Люди вышли на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Сначала митинги носили мирный характер, но затем переросли в беспорядки. В итоге президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ.