Рогозин предложил Маску попробовать любимый чай его бабушки

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил основателю SpaceX Илону Маску встретиться за чашкой чая. Генеральный директор российской корпорации пообещал, что напоит американского предпринимателя любимым напитком своей бабушки.

Приглашение на чай Рогозин озвучил в интервью телеканалу CNN. Он позвал Маска в Россию как «гостя семьи», чтобы обсудить исследование Вселенной, внеземную жизнь и способы использовать космос для сохранения жизни на самой Земле.

«Я уже поставил чайник на огонь», — подчеркнул Рогозин.

Маск с благодарностью отнесся к предложению гендиректора Роскосмоса, поинтересовавшись в Twitter, какой именно чай он любит.

«Давайте начнем с любимого индийского чая моей бабушки», — написал в ответ Рогозин, прикрепив к публикации фотографию чая «Три дружных слона».