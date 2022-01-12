Рогозин посоветовал новому министру Казахстана не появляться на Байконуре

Новому министру информации Казахстана Аскару Умарову не будут рады на Байконуре. Об этом в своем Telegram-канале написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем», — сообщил Рогозин.

Состав нового правительства Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев утвердил 11 января. Новым министром информации страны был назначен Аскар Умаров. Он известен своими антироссийскими и русофобскими заявлениями. В связи со этими высказываниями Умарову закрыт въезд в Россию.

Новое правительство Казахстана было назначено в связи с протестами в республике, в ходе которых президент Токаев отправил в отставку предыдущий кабинет министров.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года на фоне роста цен на сжиженный природный газ. Жители Жанаозен и Актау протестовали против двукратного увеличения стоимости топлива. Позже протесты распространились на другие города страны. С 4 января в Алма-Ате и некоторых других городах начались стычки демонстрантов с полицией. Протестующие выдвинули политические требования.

В ответ в республике ввели режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Токаев отправил в отставку правительство, а затем обратился в ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческую миссию. Его просьба была удовлетворена.