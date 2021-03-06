Рогозин поблагодарил США за «пинок» в космической сфере

Демпинг на рынке услуг по запуску ракет со стороны США и развитие за океаном частной космической отрасли позволили России оптимизировать свои траты. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Telegram поблагодарил Штаты за этот «пинок».

«Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских „космических частников“, как любой пинок, сделали доброе дело — в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги Роскосмоса», — написал Рогозин.

Руководитель госкорпорации добавил, что Соединенным Штатам нужно сказать за это спасибо. Так Рогозин отреагировал на окончание периода, когда американские власти занижали цены на пусковые услуги, чтобы «простимулировать рынок». Избавившись от конкурентов, США вернулись к нормальной стоимости запуска ракет.

В прошлом месяце Рогозин заявил, что новую концепцию сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» подготовят в течение трех-четырех месяцев. Ее будут собирать по принципу технологического конструктора.