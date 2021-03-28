Рогозин опубликовал новый снимок Суэцкого канала из космоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале новый снимок контейнеровоза, который сел на мель в Суэцком канале. На фото со спутника видно, как застрявший Ever Given пытаются вызволить.

«Суэцкий канал, съемка спутником „Ресурс-П“. Суперконтейнеровоз пока на мели», — написал Рогозин.

Контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель в Суэцком канале. Он направлялся из Китая в Нидерланды — судно длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн перекрыло весь канал и заблокировало движение. Сейчас в очереди на переправу более 300 судов. Каждый день простоя обходится мировой экономике в 400 миллионов долларов в час.

Судно рассчитывают снять с мели во время прилива, однако несколько попыток уже провалились. Последняя была предпринята 28 марта. Ранее контейнеровоз удалось немного сдвинуть — Nation News напомнил, что для этого пришлось извлечь из-под него несколько тысяч тонн грунта.

При этом в некоторых странах уже начал ощущаться дефицит продукции из-за происшествия. Например, в Финляндии сообщили о дефиците кофейных зерен. Однако аналитики уверены, что для России эта ситуация окажется выигрышной. При этом положительный эффект будет локальным и краткосрочным, отметило Ura.ru.